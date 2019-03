Suri Cruise, una 'Fashionista XS'

Su nacimiento ya fue especial. Bajo el agua. Su presentación en sociedad también. Con vestido de Burberry. Con todos los cuadros de la famosa marca a tutiplén. Y poco a poco, sus salidas a la calle de la mano de su madre fueron captadas por los fotógrafos más famosos del momento ¿por qué? Porque Suri era y sigue siendo una niña que mola.

Las críticas hacia su forma de vestir han sido miles. Que si es muy pequeña para ir así a la calle, que si a veces parece más una madre que una hija, que a dónde va con mini-tacones. Pero seguro que todos esos comentarios son de hombres y mujeres que vivieron una infancia triste y que, por mucho que insistieran, sus padres nunca les dejaron ponerse zapato alto sin haber llegado a la adolescencia (o ni eso).

Yo creo que a las niñas hay que empezar a introducirlas en el mundo de la moda desde que son pequeñas y, si a ellas no les gusta lo que les ponen sus padres, que griten, pataleen, y digan en voz alta “esto no me gusta”. Pero, si pasa justo lo contrario, como el caso de Suri, ¿por qué no van a poder vestirla decentemente?

Mirad sus fotos. Qué cuqui con esos vestiditos de princesita, lazos y ¡cómo está con el de lunares! Aunque, sinceramente, a mí el look qué más me gusta es el segundo: vestido azul con tul y botas de agua verdes. ¡Eso sí que es tendencia y lo demás son tonterías!

Sobre su futuro… No sé si se casará con un Brangelino, Beckham o semejantes. Lo que sí sé es que seguro que ella y Harper Seven, la hija de Victoria, se harán muy amigas y, con el paso del tiempo, serán tan rivales como Serena y Blair de Gossip Girl. Tiempo al tiempo.