Los suaves colores primaverales conquistan un asfalto en el que empieza a subir poco a poco la temperatura

El aeropuerto ha sido testigo esta semana de algunos de los mejores ‘outfits’ de nuestras celebrities, como Poppy Delevingne, que esta semana ocupa el puesto 9. La ‘it girl’ británica aterrizó con un look ‘total black’ en el que destacaba su precioso bolsito de Chanel en marsala, el que sin duda es el color del 2015.

Al puesto número 8 llega la naturalidad de Malena Costa. La guapa modelo optó por el blanco y el azul celeste para un look deportivo propio del actor al que acudía. El suave maquillaje y las ondas en el pelo completaban un estilismo ideal para el día a día primaveral.

Alessandra Ambrosio ocupa el puesto número 7. El jersey gris con mensaje sobre maxi camisa blanca combinado con ‘ripped’ jeanas y botines de taconazo, hacen que se convierta en la reina del ‘street style’. ¿Lo más de lo más? ¡Sus gafas espejo!

Elsa Schiaparelli es la encargada de subir al puesto número 6 a Michelle Jenner. La original creación de la diseñadora en tonos fucsias y naranjas combinado con el aderezo plata lateral, resalta la belleza de la actriz en los Premios de la Unión de Actores 2015.

El look de Jessica Alba ocupa el puesto número 5. La actriz es la reina de los estilismos más simples pero bien combinados. Su jersey amarillo con vaqueros negros desgastados a juego con el calzado estrella de esta temporada, completan un ‘outfit’ ideal. Además, ¿quién mejor que ella para llevar un maxi foulard como si tal cosa?

El puesto número 4 es para la ‘top’ Gigi Hadid. Está claro que se ponga lo que se ponga esta rubia, le sienta como un guante. Su conjunto de crop top y falda larga en azul petróleo, nos encanta. Y esos zapatos en ‘nude’ parecen ir a juego con su maquillaje. ¡Deslumbrante como siempre!

El bronce se cuelga del cuello de Shailene Woodley, con el precioso diseño de Ralph Lauren Collection que la actriz lució en la premiere de ‘Insurgente’ en Londres. Una elección en blanco que combinaba sencillez y sensualidad con esa espalda descubierta. ¡Simplemente perfecta! Y el original detalle de la espalda y las mangas de cintas la hicieron brillar sobre la alfombra roja.

Taylor Swfit se cuelta la medalla de plata. La cantante siempre sabe cómo salir a la calle y que un paparazzi no le pille desprevenida. Ideal nos parece este estilismo en el que lució las piernas que ha asegurado por 40 millones de dólares. Su mini vestido en ‘animal print’ combinado con esos zapatos rojos de taconazo… ¡De pivón! Pero sin duda alguna, lo que más nos encanta es ese bolsito con cara de gato. ¡Lo queremos!

Pero si el bolsito de Taylor nos enamora, ¿qué decir del maravilloso abrigo que lució Miroslava Duma durante la Semana de la Moda de París? Una prenda que le cuelga directamente el oro del cuello. Y es que este abrigo mostaza, adornado con motivos étnicos en negro y motitas colgando alrededor del cuello… ¡Es para adorarlo!

No podemos decir lo mismo de nuestro ‘Fashion Crime’ de la semana. ¡Qué horror! Georgia May Jagger se lució así de terrible. Queremos creer que iba tarde a algún sitio y por eso se colocó todo lo que pilló antes de salir de casa. Entre el canotier, el pañuelo de flores, la parka con cuadros, el pantalón que no es de chándal pero lo parece y los botines de ante en camel… ¡Uffff! No hay por dónde cogerlo…