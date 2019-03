El 'street style' y los vestidos de los Goya acaparan los mejores looks de nuestras celebrities

Esta semana comenzamos nuestro ranking con una Karlie Kloss que entra por los pelos en el ranking de las mejor vestidas, y es que ese perfecto largo de borrego se merece un puesto entre los mejores looks. La modelo es una experta en dar clases de estilo con todos sus modelitos.

Kate Bosworth nos da esta semana una lección de cómo crear un look muy natural, combinando una camisa en color azul pastel, con pitillos vaqueros y complementos en dorados. La actriz acudió esta semana al desfile de Guess en la Semana de la Moda de Nueva York con este 'outfit' perfecto para cualquier ocasión.

Kate Beckinsale se mete en nuestro ranking, o mejor dicho su bolso, un bolso de mano en color azul que combina con una americana invernal en color blanco. ¡Y es que el color blanco es el color trendy de este invierno! ¡Perfecto!

El puesto número 6 es para una rocker Jessica Alba, la actriz acudió a la 'baby shower' de Rachel Zoe con un look de 10. Botines negros de tacón de tachas, una falda de estampado de serpiente, chupa de cuero y un collar de pinchos en plata que le da un toque perfecto a su outfit. ¡Súper cool!

Gisele Bündchen entra con un look muy salvaje en el ranking de las mejor vestidas de la semana. La top es una experta en el 'street style'. Con abrigo negro de paño, shorts vaqueros, pasmina de estampado de cebra y botas de caña caída de ante en negro.

En el puesto número 4 se sitúa el Roberto Cavalli de estilo romano que Macarena García lució en los Goya y que combinó con joyas de Bvulgari. Un look tan romántico que enamora sólo con mirarle.

El bronce esta semana es para Katie Holmes, y es que teníamos ya ganas de tener a Katie entre las mejor vestidas. La actriz acudía al desfile de Anna Sui con un abrigo en blanco roto que combinó con unos Louboutin en color maquillaje. Un look sencillo, elegante y cómodo perfecto para cualquier front row.

Olivia Palermo sigue dando clases de estilo, la it de las it ha lucido esta semana en la Semana de la moda de Nueva York un look de esos que conquistan y que la llevan directamente a la plata de nuestro ranking. Con un look sobrio, dando todo el protagonismo a su camisa de lunares con fondo blanco, un impresionante abrigo con pelo en el cuello combinado con unos tacones con detalles también en pelo.

El oro esta semana es para nuestra celebrity patria Kira Miró. Y es que el sexy vestido negro que lució en los Goya con escote infinito en la espalda de Roberto Cavalli nos gusta cada día más, además de sentarla de maravilla. ¡Todo un derroche de sensualidad!

Y el fashion crime esta semana lo protagoniza Claudia Pérez. El look que lució en la gala de los Goya con ese bolero de pelo de peluche, esos tacones ortopédicos y ese lazo en la cabeza al más puro estilo Minnie Mouse la llevan directamente a coronarse como la peor vestida.