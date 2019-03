El street style de nuestras celebrities, el protagonista de los diez looks de la semana

Esta semana el 'street style' inunda los diez looks de la semana. Y es que no hay mejor pasarela que la propia calle para que nuestras celebrities luzcan sus mejores looks. La actriz española Alejandra Onieva se plantó en el estreno de la película Ismael con un look muy de moda combinando el estampado de cuadro punk con tachuelas. Muy acertadamente Alejandra se puso la base del look en negro para que los cuadros tomasen todo el protagonismo. Y es que como podemos observar los tonos de su estilismo resaltaban su bonita melena rubia. ¡Todo un acierto!

Mientras, Ana Rujas decidió enfundarse en un vestido de corte recto y con manga farol, un corte que realza el escote y que redondea la forma de los hombos. En negro entero, la actriz otorgó el color a su estilismo pintándose los labios de un rojo pálido y relevando el protagonismo a unos impresionantes pendientes en tonos rojizos. Y es que esta moda los maxi collares y pendientes son el toque indispensable del look.

Reese Witherspoon ha sido un buen ejemplo de cómo se puede ser elegante a la par que informal y estar cómoda. La actriz de Hollywood combina unos slim vaqueros con una camiseta de estilo preplum, muy de moda esta temporada, y unas bailarinas en negro de pico que aportan elegancia y sencillez al look de calle. Jessica Alba siempre está entre nuestras favoritas, y es que el estilo le corre por las venas. Esta semana la celebrity ha lucido un look de calle de esos que te gustaría llevarte a casa. Con un abrigo de tachuelas, un maxi collar espectacular, un bolso de leopardo y una camiseta blanca básica, la actriz demuestra que en la sencillez está el gusto.

Cristina Pedroche se puso esta semana del color de la Navidad. La presentadora eligió un bonito y sencillo diseño en rojo donde existía una doble tela que llegaba anudada desde los hombros a la cintura. Y para dejar todo el protagonismo al vestido Pedroche se decantó por los complementos en rojo a juego con sus uñas para que el rojo desatase todas las pasiones. ¡Bien elegido! Paris Hilton también se ha unido a este color. La celebrity ha sido pillada esta semana paseando con un vestido rojo combinado con cazadora de cuero donde la falta de solapas transmite un efecto de rebeca para que luzca el look. Además Paris decidió plantarse unas manoletinas negras de charol y un bolso clásico de asas rígidas que le daba cierto aire de ‘rock and roll’.

Kim Kardashian ha salido esta semana entre los mejores looks por su buena combinación de colores blancos y beige, y sobre todo por su maxi abrigo de solapas infinitas que le otorgan mucho movimiento al look. Además, Kim luce un bolso de Hermés de su última colección. ¡Un grito de originalidad!

La reciente mami Fergie se lleva un puesto entre los mejores looks de la semana por saber cómo ponerse esa americana gris plata con un total look black dándole todo el protagonismo sólo a la americana. Otra celebrity que se ha unido esta semana al total black ha sido Miranda Kerr, que demuestra que el ir todo de negro también tiene su aquel.

Y el puesto al peor look de la semana se lo lleva Mariah Carey, la cantante es un claro ejemplo de lo que nunca se debe hacer. ¿Con orejeras pero con toda la pechonalidad por fuera entre nieve? Por no hablar de su chaleco, que no sabemos bien si es que en realidad es un top. ¡Menuda feria de estilismo!