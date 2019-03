El street style de Kate Moss, el vestido de Heidi Klum, o el conjunto de Victoria Justice, entre los mejores looks de la semana

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas con Nina Dobrev. La actriz de 'Crónicas Vampíricas' estaba impresionante con este original diseño repleto de glitter. Y como complemento, un clutch con toques brillantes y unas sandalias azul klein.

La siguiente es Alessandra Ambrosio con su look playero. La modelo llama la atención en las playas de Mikonos con este original Caftán que realza su cuerpazo. Además luce divina con sus gafas espejo, y sombrero.

En el número 7 encontramos a la estilosa Olivia Palermo. Enseñar los hombros es la última moda, y por supuesto la it girl lo lleva, y con mucho estilo. La camisa en azul pastel de Johanna Ortiz con vaqueros, bolso de piel bicolor de Analeena y bailarinas estampadas de Dolce & Gabbana forman un look muy chic.

Chrissy Teigen es la siguiente con su street style. La modelo nos demuestra que un buen bolso combinado con un vaquero y unos zapatos adecuados, pueden hacerte lucir un outfit de 10.

En el ecuador del ranking vemos a una elegante Kate Moss. La reina de los looks de calle, vuelve a deslumbrar por Londres una vez más. Su mítico look black and white, combinado con bolso de pitón y pañuelo anudado al cuello, hacen que la inglesita este perfecta.



Victoria Justice se coloca en el puesto número cuatro. La actriz luce impresionante con este vestido de rayas en color coral y blanco. Además para seguir en la misma línea, lleva bolso blanco roto y salones a juego. Acierta de pleno con este original vestido que le sienta como un guante.

El bronce de esta semana está reservado a Alba Carrillo. Un mini vestido blanco con vuelo y sandalias en color marrón atadas al tobillo le sirven a la modelo para ir ideal. Por si fuera poco, el pelo peinado al natural y una gran sonrisa hacen que esté radiante.

La plata de la semana es para Olivia Culpo. La modelo radiaba glamour en una fiesta neyorquina, donde demostró que la sencillez puede ser elegante y sexy. Muy chic.

Pero el oro de esta semana es para Heidi Klum. Un arriesgado vestido con aberturas y escote se convierte en acierto total, claro que no todos saben lucir este original conjunto. Pero la top model lo defiende sin problemas con unas sandalias doradas que pasan desapercibido.

El fashion crime de esta semana es para Katie Holmes. Aunque la actriz se vistió así para estar cómoda en un rodaje, ese outfit no tiene perdón. Un pantalón que bien podría haber pertenecido a 'Punky Brewster' en sus peores tiempos, y la camisa del abuelo de 'Heidi' hacen que la actriz parezca salida del 'circo del sol'.