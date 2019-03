El stories de Cristina Pedroche que todo el mundo comenta

Cristina Pedroche siempre va maquillada debido a su trabajo, pero ahora ha decidido retransmitir en su Instagram Stories su rutina para desmaquillarse antes de irse a dormir.

Así la colaboradora de ‘Zapeando’ se dejaba ver con media cara maquillada y la otra sin nada de nada para que sus seguidores viesen la diferencia, hasta que finalmente se ha quedado a cara lavada y completamente al natural.

Eso sí, con lo que más problema ha tenido ha sido con el pintalabios, que no había manera de quitárselo: "Al final he conseguido quitármelo, he hecho lo que me habéis dicho, que me pusiera un poco de vaselina y han quedado muy mono y muy hidratados. Muchas gracias por los consejos y buenas noches".