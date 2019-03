El sorprendente y radical cambio de look de Cameron Dallas

Cameron Dallas ha sorprendido a sus followers con un cambio radical que no ha dejado indiferente a nadie. El influencer ha decidido decir adiós a su característica melena para raparse totalmente la cabeza.

Pero lo más impactante de todo ha sido que Cameron ha compartido en directo el momento en el que su madre y su hermana estaban manos a la obra cortándole el pelo. Sus seguidores no han tardado en responder y muchos han reaccionado indignados ante este 'new look'.

Como a Cameron este nuevo look le sabía a poco, ha apostado por seguir innovando y también teñirse el pelo de color rosa, como ha dejado ver en una instantánea que ha publicado en Instagram.

Echaremos mucho de menos su tupé, pero este nuevo corte también le hace estar muy sexy. ¿Qué pensáis?