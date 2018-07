El sorprendente look de Susanna Griso en Espejo Público del que todo el mundo habla en redes sociales

Si de algo se está hablando hoy en las redes sociales es del sorprendente look que ha llevado Susanna Griso en Espejo Público. La presentadora nos tiene acostumbrados a unos estilismos más clásicos, pero hoy ha decidido arriesgar.

Y es que la catalana se ha colocado una prenda muy similar a las que se colocan los jugadores de baloncesto y también muy usual entre ‘pandilleros’. Eso sí, es una camiseta de moda que hemos visto en celebrities como Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus o Rita Ora, muy dadas a llevarla asiduamente.

Desde luego, su look no ha quedado desapercibido ya que las redes sociales han hervido con comentarios para Griso. Del “Va hoy Susanna Griso con un look muy de jugadora de baloncesto y la verdad es que vale para pívot” al “Qué moderna va hoy Suanna Griso”.