El sorprendente look de Paula Echevarría

TODO EL MUNDO HABLA DE ÉL

Paula Echevarría es una de nuestras ‘it girls’ por excelencia. Sus looks son los más copiados y la ropa que ella lleva es la más demandada. Siempre acierta, ya sea de día, de noche, sobre una alfombra roja o en un acto promocional. Pero ahora la guapa actriz de Velvet ha sorprendido a todo el mundo con su último y arriesgado estilismo. ¿Todavía no lo has visto?