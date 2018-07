La sorprendente confesión de Miranda Kerr sobre su novio, el fundador de Snapchat

Miranda Kerr ha hablado de su relación y de su vida sexual con Evan Spiegel. La modelo y el fundador de Snapchat se conocieron en una fiesta organizada por Louis Vuitton. En un primer momento a ella le echó para atrás la diferencia de edad, pues su chico es siete años menor, pero consiguió sorprenderla y eso le gustó mucho a la ex de Orlando Bloom. "Es menor que yo, pero actúa como si tuviese 50. No se va de fiesta. Va a trabajar a Venice Beach. Vuelve a casa", explicaba en la entrevista que ha concedido a The Edit.

Evan consiguió conquistar rápidamente a Kerr con su conversación durante la fiesta, decidieron mantener el contacto por teléfono y comenzaron su noviazgo en mayo de 2015."Todo evolucionó con paso lento pero seguro. No sabía ni si realmente estaba interesado en mí, pero cuando le dejé claros mis sentimientos él comenzó a mostrarse muy interesado", confesó la modelo en la entrevista cuando explicó el inicio de su relación. Un año después dieron un paso más y en julio de 2016 se hizo oficial su compromiso.

Pero desde que comenzaron su noviazgo aún no han mantenido relaciones sexuales, y es que tal y como ha explicado la modelo, están esperando a darse el 'sí, quiero'. Al parecer, el millonario fundador de Snapchat es muy tradicional y prefiere esperar al matrimonio. Todo surgió cuando le preguntaron por el uso de métodos anticonceptivos, con motivo de su última colaboración con la firma Mother, en la que los beneficios irán destinados a hospitales para mujeres, y ella respondió: "Yo no uso ningún anticonceptivo".

Como su declaración podría malinterpretarse y parecer que su chico y ella estuviesen buscando un hermanito para Flynn, fruto de su amor con Orlando Bloom, quiso aclararlo: "No tendremos hijos hasta después del matrimonio. Mi pareja es muy tradicional. No podemos... lo que quiero decir es que... simplemente estamos esperando al matrimonio". Pero parece que a la modelo no le importa esperar y respeta la decisión de su prometido.