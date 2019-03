El sorprendente cambio físico de Ariadne Artiles que las redes sociales atribuyen a la cirugía estética

¿SERÁ LA SEGUNDA RENÉE ZELLWEGER?

Nada tiene que envidiar Ariadne Artiles a sus 32 años de edad, ya que la modelo está más estupenda que nunca. Sin embargo, las redes sociales han estallado en comentarios que aseguran que la belleza de la canaria ha cambiado mucho de unos años para acá, y no por el paso del tiempo, sino por los retoques que se ha podido hacer en la cara a través de la cirugía estética. Es evidente que ahora tiene los labios más carnosos, podría haberse retocado la nariz y también los pómulos, algo que muchos seguidores de la exmujer de Fonsi Nieto consideran que no era necesario, sin embargo, no hay nada confirmado.