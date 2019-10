Hace una semana Sofía Suescun se encontraba en el centro de la polémica en redes sociales debido a un desnudo integral que Instagram censuró. A la colaboradora de televisión no le gustó nada esta decisión y respondió con otro topless al poco tiempo.

Si no es por sus llamativas fotos es por su relación Kiko Jiménez, la ex pareja de Gloria Camila, pero Suescun no se libra de la controversia. Y es eso mismo lo que ha pasado con última imagen.

En ella Sofía aparece luciendo un abrigo que a simple vista parece de lo más común. Sin embargo, no ha convencido a sus seguidores y ha recibido alguna que otra dura crítica por dos motivos principales: El precio y el material del que está hecho.

El abrigo es de la firma 'Last Call Anna', tal y como aparece etiquetado en la fotografía, y tiene un precio de 1.266 euros (ahora cuesta 599 porque está rebajado). El material es 100% algodón pero el forro está hecho de piel de zorro, el cuello de piel de mapache y las mangas rellenas de plumón de pato blanco.

Al igual que ya le pasó a Rosalía por un modelo de abrigo en distintos colores, ahora Suescun es la celebrity que ha sido criticada por llevar una prenda hecha con piel animal. "Sofía, esta chaqueta no" o "empieza por no comprar ropa con pelo de animal", son algunas de las respuestas que ha recibido esta fotografía.

