Sky Ferreira reinventa su look y reencarna a la perfección el estilo ‘Grunge’ de los 90

El pop ya tiene a su nueva ‘chica mala’. Esta semana la revista Grazia nos presenta a una Sky Ferreira muy diferente a la que conocimos hace ya cuatro años. Y es que cuando empezó en el mundo de la música Sky fue presentada como la nueva Britney Spears, llegando incluso el compositor del éxito de la princesa del pop, ‘Toxic’, a crearle una canción muy similar a Ferreira llamada ‘One’.

Canción que ella misma calificaría ya en el año 2012 como “una mierda”. Y es que la ‘pop star’ se sentía bastante desubicada e incómoda con el estilo de música en el que su productora EMI estaba intentando centrarla. Llegando incluso Dan Carroll, presidente de la multinacional, a darse cuenta que la chica no era realmente el producto que querían lanzar: “Veíamos que estaba triste y no sabíamos qué hacer con ella. Entonces le pregunté qué música le gustaba, y me respondió que Blondie, Velvet Underground… Eso no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo”.

Este momento fue un punto de inflexión en la carrera profesional de Ferreira porque le permitió dar un giro de 360 grados en su música con su primer álbum debut y que además le ha permitido combinar su nuevo estilo musical con su verdadero look. Ella es la mejor heredera de la tendencia ‘grunge’ que va a ser la más 'cool' dela próxima temporada y que pusieron de moda en los años 90 Chloë Sevigny, Courtney Love y Johnny Deep, a los que ella tanto admira. De hecho Sky ha confesado: “El día que me lo encontré no podía sostenerle la mirada. Empecé a garabatear cosas en mis piernas con un bolígrafo. Cuando él se acercó a saludarme, tenía las piernas llenas de tinta. Fue muy embarazoso…”.