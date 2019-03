Siempre Perfecta

A pesar de que algunos la clasifiquen como una ‘rancia’ en potencia, la neoyorquina ya forma parte de ese grupito high class que vemos en todas las fiestas, red carpets y primeras filas de los desfiles.

Y no nos extraña en absoluto. Sus looks, siempre perfectos, son copiados por miles de jóvenes que aspiran, algún día, a ser ‘chica palermo’, una verdadera chic-it- girl.

Para el día a día, Olivia Palermo no se complica: o tacón o bailarina. Depende de su estilismo y, cómo no, de lo que le apetezca. Abrigos Barbour con cinturón, americanas… Se admite todo. Eso sí, a elle nunca le falla un buen bolso, a ser posible Birkin de Hermés (no apto para todos los bolsillos pero que encontrarás versiones low cost en numeras tiendas mass market).

Para los eventos o front rows, la Palermo combina trajes rollo vintage con bolsos llamativos y zapatos de esos de "a ver si no me caigo". Y para la noche…. ¡Qué mejor que un total look en corto o un buen vestido largo con trasparencias!No lo dudes. Si quieres diferenciarte del resto como Olivia Palermo, haz como ella y opta por el estilo monocolor (vestido+zapatos dentro de la misma gama cromática) captando, eso sí, la atención de tu alrededor con un bolso que ‘quite el hipo’. Todos los tamaños, colores y parafernalias varias son admitidas. Si no, no serás una auténtica ‘chica Palermo’.