La sincera respuesta de Sergio Ramos a esta pregunta de Pilar Rubio: "Un cambio de look no me vendría mal... ¿qué opinas mi amor?"

A lo largo de sus años de relación, Pilar Rubio y Sergio Ramos han demostrado lo muy enamorados en incontables ocasiones y la gran complicidad que hay entre la famosa pareja, como en esta ocasión…

A través de sus redes sociales, Pilar Rubio ha compartido un post donde, gracias a una aplicación, la presentadora ha probado diferentes cambios de looks: a lo Tomb Raider con el pelo corto, otro con el pelo naranja…

"Oye, pues un cambio de look no me vendría mal... ¿qué opinas mi amor, Sergio Ramos?", le comenta divertida la colaboradora de 'El Hormiguero' a su marido. A lo que Ramos responde de forma sincera demostrando, una vez más, lo muy enamorado que está de ella: "Todo te queda bien, pero avísame si vienes con las armas a casa. Te quiero, mi vida. Cambia por fuera, pero no cambies por dentro. ILY Pilar Rubio".

¿Se atreverá finalmente la presentadora a cambiar su imagen y arriesgar con un nuevo look?

