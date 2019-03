La Semana de la Moda de París pone el glamour en el ranking de las celebrities mejor vestidas

Inma Cuesta estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana con un favorecedor vestido negro con un gran escote en V. Un original diseño plisado que combinó muy acertadamente con un cluch rígido en los mismos tonos.

Leïla Bekhti toma el relevo con un interesante traje de pantalón con crop top en azul marino con una fina raya diplomática. Una elección perfecta tanto para el día como la noche al que aportó el toque de color con unos seductores labios rojos.

Y el puesto número 7 es para otro traje pantalón, el de Ana Rujas. La actriz española fue una de las mejores vestidas de los Premios Fotogramas 2015 con un traje blanco de Coss.

Continuamos con el diseño de Lupita Nyong'o, la actriz acaparó todos los flashes con un original diseño en verde repleto de volantes, transparencias, encajes y un profundo escote en V. Los maxi pendientes, muy de tendencia esta primavera, adornan el outfit.

Diane Kruger se instala en el ecuador del ranking con un look total black muy chic: camiseta de cuello vuelto y una original falda con diferentes largos y volante en la cintura. Los finos pendientes de perlas y los salones de charol aportan sofisticación al outfit.

El puesto número 4 es para una mujer de rojo: Karlie Kloss. La modelo estaba radiante con un vestido cut out con originales aperturas. Un vestido muy chic que combinó con unas preciosos tacones con tiras de Christian Louboutin.

El bronce es para el magnífico street style de Miroslava Duma, la it girl acudió al front row de la Semana de la Moda de París con unos jeans high waist, una camiseta de Mickey Mouse, un precioso abrigo negro con grandes solapas y unos originales tacones estilo Mary Jane. ¡Esto sí que es estilo!

La plata de la semana es para el estilo lady de Jessica Alba. Camisa blanca con cuello joya, torera rígida, pantalones culottes, unos originales tacones y un mini bolso en tonos plata y dorados. ¡Muy chic!

Olivia Palermo vuelve a repetir una semana más com la celebrity mejor vestida, y es que a la famosa más estilosa parece que le corre el estilo por las venas. La 'it girl' estaba espectacular con un original abrigo de pelo y piel de serpiente al que otorgó todo el protagonismo con unas maxi botas y un bolso de mano de Dior. Las gafas cat eyes a juego con los tonos de su abrigo llevan directamente a Palermo a lo más alto del ranking.

El fashion crime de la semana es para la actriz de 'Mar de plástico', Yaima Ramos. Vale que te guste el estilo señorial pero con este look la actriz parecía una auténtica viejuna, además de hortera. Analizamos el look desde arriba hasta abajo y vemos en el pelo su primer error: ¿Liso o rizado? Un peinado que no lo llevarían ni las chonis. Y si bajamos un poquito más nos paramos en su escote y ¡Sorpesa!, ¿Qué es eso que brilla?, Un fashion crime en toda regla.