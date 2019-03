La semana de la moda de Nueva York se transforma en una pasarela de estrellas

Hace un par de días que concluyó la MBFWM pero no sufráis porque… ¡la moda y las celebrities no paran quietas! La espectacular semana de la moda de Nueva York ya esta aquí. Los famosos más VIP han posado en Front Rows, photocalls y se han pasado por todas las fiestas de la ciudad para no perderse ni un detalle.

Así hemos podido ver a diseñadores tan importantes como Zac Posen acompañado por tops models de la talla de Naomi Campbell, entre otras. O a nuestro querido Custo Barcelona con Fiona Ferrer minutos antes de lanzar su nueva colección al mundo.

Tampoco se han querido perder los desfiles en primera línea de juego famosos internacionales como la cantante Alicia Keys en el desfile primaveral de Edun. La actriz Kate Bosworth en el desfile de Prabal Gurung, o la tenista Maria Sharapova en el de Victoria Beckham.

Pero llega la noche y los famosos se visten con sus mejores galas para las fiestas con más glamour del mundo de la moda. Así hemos podido ver posando en los photocalls a Paris Hilton, Ricky Martin en la fiesta de Armani, Christina Ricci para Elle… Un desfile de estrellas en un mundo de mucho estilo.