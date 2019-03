La Semana de la Moda de Nueva York llena de estilo y glamour los outfits de nuestras celebrities

Sarah Hyland estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana. La actriz de 'Moder Family' acudió a la fiesta de Vanity Fair con un vestido de seda monocromático. Un diseño con estampado de cuadros que la actriz combinó con clutch y zapatos negros.

Katie Holmes se ha dejado contagiar del glamour de las pasarelas. La actriz acudió al desfile de Zac Posen con un impresionante abrigo rojo del diseñador neoyorkino. Una prenda de corte largo inspirada en la moda de los 40 y al que la actriz dio el toque chic con su peinado de ondas al agua. ¡Perfecta!

Shay Mitchell llega al puesto número 7 con un look muy sexy. Unos pantalones de pata ancha y talle alto a juego con un impresionante top en el mismo tono. Un look diferente con el que la actriz se convirtió en el centro de todos los flashes.

Karlie Kloss tiene su hueco esta semana con un impresionante vestido de Carolina Herrera. Un diseño en tonos azules con estampado de flores en la falda y hombros al descubierto. ¡Un vestido de pasarela!

El ecuador del ranking es para Allison Williams. La actriz paseó una belleza hipnótica por el front row de Michael Kors. Allison deslumbró con este diseño estilo candy formado por una falda larga y un crop top con el mismo estampado de flores amarillas. Su maquillaje, donde el protagonista único es el eyeliner es perfecto para el tipo de look que luce la actriz.

El puesto número 4 es para Camilla Belle. Con un vestido de satén azul decorado con lentejuelas mates y un pronunciado escote tanto en la delantera como en la trasera, la actriz estaba radiante. Además apostar por unos tacones de Christian Louboutin y la mítica serpiente de Bvlgari es una elección de diez.

El bronce de la semana es para una primaveral Kate Hudson. La actriz era un rayo de sol con un top amarillo estilo Bardot que combinó con un elegante falda de talle alto tipo lápiz con estampado de flores verdes y amarillas. Kate dio todo el protagonismo a su outfit apostando por complementos en color nude.

Emmy Rossum se lleva la plata del ranking. Así de impecable se plantó la actriz en los Costume Designers Guild Awards gracias a su Donna Karan Atelier, un diseño de crepé de seda en color nude con escote cruzado y con licencia para soñar.

El oro de la semana es para el impresionante look de Gigi Hadid. La top del momento dio el toque glam al front row de la Semana de la Moda de Nueva York con un look que no podría haber combinado mejor: falda blanca, camisa blanca y una auténtica joya de abrigo. El clutch de tachas y las sandalias plata combinan a la perfección con el look. ¡De diez!

Y el fashion crime de la semana es para Ashley Green. Y es que si empezamos de arriba abajo, observaremos la transformación de la actriz de vieja a choni. Ashley apostó por un extraño vestido que parecía sacado del armario de su abuela y unos zapatos de choni con los que parecía que se iba a subir a la plataforma en modo gogó.