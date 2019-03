Selena Gomez: Viejuna Adolescente

Si hay algo que no me entra en la cabeza es que una persona pretenda ser algo que no es. Pero en todos los ámbitos, no sólo en la moda (que en este mundo fashion hay millones de ‘quiero y no puedo’). Pero bueno, centrándome en lo que toca, esta niña, porque es una niña, Selena Gómez, está cometiendo el fallo de otras muchas: vestir como una vieja cuando no tiene ni siquiera 20 años.

Es cierto que los looks que luce Selena, a veces, no son tan catastróficos, de hecho hay vestidos que son bastante bonitos (me encanta el negro largo que se puso para una reciente gala de premios o el traje de chaqueta y top plata…). Pero es que… no son para ella. Sus looks podría lucirlos perfectamente una celebrity más mayor que Selena.

Y ahora con lo que voy a decir seguro que me gano muchos detractores, pero es que cada vez que la veo parece que estoy observando a Penélope Cruz. ¿No se dan un aire? Deberían hacer una película juntas a lo madre e hija. Un LOL –laughing out loud- pero en versión latina (largometraje francés que ha sido versionado a la americana por Miley Cyrus y Demi Moore, aún no hay fecha del estreno). Y es que no entiendo porque las niñas éstas que empiezan a hacerse famosas no visten adecuadamente.

No quiero decir que se pongan calcetines altos, vestidos a lo ‘Alicia en el país de las maravillas’ con mangas de farol y lazos, hasta ahí podríamos llegar. Pero sí que hay diseñadores y firmas que le vendrían de lujo: Nolita, la colección nueva de Stella Mc Cartney (la de las frutas), algún que otro modelito de Hugo Boss, Valentino… Pero eligiendo siempre muy bien qué y cómo.

Otros detalles que aumentan su viejunismo son el maquillaje y la peluquería. Ni mi madre se pinta y se peina así. Con el pelo suelto está muy guapa. Pero cuando se hace esos bucles y rizos como cuando fue a la fiesta de Vanity Fair… O esos marcados de abuela ludópata-binguera. Por no hablar de las sombras de ojos, coloretes y barras de labios…

En fin, que creo que debería haber un estilista especializado en el sector teen para que les enseñara un poco de savoir faire a estas estrellas que, por mucho más mayor que quieran parecer, no van a estar más monas. Deberían aprender un poco de Dakota y Elle Fanning o las hermanas Olsen cuando tenían 17-18 años. Esperemos que esta niña-señora-adolescente cambie en algún momento el chip y sea más coherente con sus looks porque si no su camino seguirá siendo el fracaso.