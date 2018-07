Selena Gomez y The Weeknd se dan su primer beso público sobre la alfombra roja de la Met Gala 2017

SE PRESENTARON COMO PAREJA OFICIAL A OJOS DE TODO EL MUNDO

Selena Gomez y The Weeknd aprovecharon la masificación de medios, y de miradas, que congregaba la Met Gala 2017 para presentarse oficialmente a ojos de todo el mundo como pareja. Y no sólo eso, sino que además deleitaron a los flashes allí congregados con múltiples carantoñas y miraditas hasta, que la cosa acabó con un beso. Todo ello, claro, con la presencia de Bella Hadid, ex del cantante, en el eventazo del año, lo que sumaba más ‘morbo’ a la cosa.