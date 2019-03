Selena Gomez posa hecha una mujer para Elle

Lo primero que se le viene a la cabeza a uno al ver la sesión de fotos de Selena Gomez es la canción de Julio Iglesias ‘De niña a mujer’. Poco ha tardado la cantante en lucir sus recién estrenados 19 años y, por lo que vemos, de la chica Disney queda poco.

Selena Gomez es la portada de 'Elle México' para este agosto bajo el título de ‘la chica del momento’. Y es que es sorprendente a la velocidad en la que su fama y poder están creciendo: actriz, cantante, diseñadora de ropa y perfumes... Selena se está convirtiendo en toda una 'business woman'.

La sesión de fotos apuesta por unas fotos muy cálidas de estilo retro que hace que Selena aparezca muy sofisticada con colores tierra y pastel. Una elegancia a la que no estamos acostumbrados en su día a día, ni en su línea de ropa 'Dream Out Loud' recién estrenada...

De su estilo cabe destacar el famoso cinturón dorado de Gucci que han llevado ya Jennifer López, Carlota Casiraghi, Kim Kardashian o Sara Carbonero. Mujeres de bandera que Selena quiere imitar. También llaman la atención sus gafas retro total y la voluminosa cabellera de los años 70. Detalles que van a conjunto con sus pantalones de talle alto y pata de elefante, camisas tipo gabardina y demás prendas que hacen de la cantante toda una mujer de armas tomar.



En definitiva, una madurez que se refleja en todas y cada una de las fotos. Madurez que no sabemos si Justin Bieber será capaz de digerir. Desde luego, esperamos que Selena no utilice estos look cuando quede con su chico porque podría parecer su madre...