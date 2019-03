Selena Gomez, Paula Echevarría o Noelia López, entre las celebrities a las órdenes del estilo militar

Las 'celebs' son guerreras y más lo van a ser la próxima temporada bajo las órdenes de sus looks militares. No es necesario vestirse de arriba a abajo como si estuviésemos en una trinchera, pero sí dejarse llevar con prendas como blusas, chaquetas, pantalones, leggins e incluso complementos que ponen el toque 'army' para pisar fuerte este próximo invierno.

Los estampados de camuflaje, los tonos caqui, el verde militar y las parkas siguen en pie de guerra y vuelven a los armarios. Entre todas las prendas posibles, las cazadoras combinadas con dibujos y tachuelas son una de las grandes apuestas, al igual que las chaquetas entalladas con botones dorados o los abrigos de corte militar. Las botas siguen estando a la orden del día, ¡y es que para pisar fuerte y dejar huella no hay nada mejor que un buen calzado! Entre los complementos destacamos las gafas de sol de tipo aviador o las gorras en tonos caqui.

Diferentes tipos de looks se pueden conseguir gracias a las prendas 'army', como Rihanna, quien lucía un look de lo más sexy de compras por la ciudad de Los Ángeles enfundada en unos leggins de camuflaje. El toque 'skin' lo pone Noelia López con pantalones militares y camiseta negra de lo más vintage, pero en cambio el look más casual es cosa de Ana Fernández, luciendo abrigo militar y botas moteras con tachuelas.

Más sofisticado es el look de Alba Carrillo, combinando abrigo en tono verde con jersey beige y botas marrones, o Selena Gomez, que opta por las camisas estampadas para dar la nota 'army'. El toque más femenino y cosmopolita es cosa de Rachel Zoe, con chaqueta de tipo militar con botones en dorado, o la mismísima Paula Echevarría luciendo una ideal parka de cuero, estupenda para cualquier ocasión.

Además de las prendas femeninas, el toque militar también tiene cabida para ellos. Liam Hemsworth es asiduo a asociarse a la inspiración 'army' y ha optado por el favorecedor color verde para más de una ocasión, al igual que el 'principito del pop', Justin Bieber o Mario Vaquerizo, todo un cazador de tendencias.

¡Ya puedes ir haciendo hueco en el armario para lo que está por venir en esta próxima temporada! ¿Por qué look apuestas?