Selena Gomez, Olivia Palermo y Jessica Alba ya saben cuáles son las 10 prendas imprescindibles de la próxima temporada

Ha llegado la hora de hacer el cambio de ropa del armario y aunque nos pese tenemos ya que despedirnos de los shorts, vestidos playeros o las sandalias. Pero que el drama no os inunda porque una de las mejores cosas que tiene el invierno es que puedes combinar tus looks con multitud de prendas a la cual más ideal. Por eso para que no te pille el toro y llegue el otoño sin saber lo que se va a llevar te mostramos las 10 prendas más deseadas del próximo otoño-invierno 2013/2014 de la manos de quien más saben de esto, las celebrities.

Las camisas de cuadros vuelve a ser uno de los imprescindibles de esta temporada y bien lo sabe la ‘it girl’ Alexa Chung que en cuanto a estilo sabe bastante. Emmy Rossum es otra de las ‘celebs’ que se apuntan a esta tendencia, o incluso Lady Gaga que aunque sus estilismos no son muy para mortales a veces la ‘pop star’ acierta con las prendas más ‘cools’

El estilo vintage está a la orden del día y en esta temporada las faldas retro van a arrasar. Olivia Palermo ya ha lucido la suya por los eventos con más glamurosos. Amelia Bono además combina su falda retro con otro ‘must have’ del otoño: la chupa de cuero.Las cazadoras son básicas durante todo el invierno pero la chupa de cuero se lleva la palma en cuanto a estilo. Por eso Jessica Alba o Poppy Delevingne ya se han comprado las suyas.

Otra de las prendas que no faltan en esta temporada del año son los abrigos aunque en esta ocasión tenemos que decir adiós al gris o el negro para darle un toque de color al frío con los abrigos más alegres. Una experta en esto es Katte Middleton que arriesga con uno en color naranja al igual que Olivia Palermo mientras que la actriz Leighton Meester deja la superstición a un lado y se abriga con el color amarillo. En cuanto a esta prenda otra de las novedades de la temporada son los abrigos oversize para darle más volumen a tus looks como hace Vicky Martín Berrocal.

Para salir de fiesta o acudir a algún compromiso más formal hay dos opciones: el vestido o el traje. Pero ambas se renuevan con un toque muy ‘chic’. El traje se llena de rayas diplomáticas al estilo gánster y celebrities como: Eva Rachel Wood o Petra Nemcova lucen sus looks más masculinos. Mientras que el vestido como prenda estrella a la hora de triunfar por la noche se llevará o bien de rojo pasión como el de Selena Gomez o Anna Simón o bien con tejidos de inspiración a la lencería para sacar tu lado más sexy como Rooney Mara u Olivia Munn.

En cuanto a complementos hay dos esenciales que no pueden faltar en tu armario. Los bolsos tenidos de azul que a la hora de combinarlo con negro llegan al culmen del buen gusto como hace Alessandra Ambrosio y las botas moteras que llevan Ana de Armas o Nerea Garmendia y es que no hay una prenda que mejor combine con los looks de invierno que una buena bota.

Ya sabes cuáles serán las prendas más deseadas de la próxima temporada así que toma buena nota y presume de estilazo durante todo el largo y frío invierno.