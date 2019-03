Selena Gomez, Miranda Kerr o Paula Echevarría saben que tener unos ‘stilettos’ negros de fondo de armario te pueden salvar el look

¿Cuántas veces has pensado que unos salones negros son el básico de tu armario que te ha salvado en más de una ocasión? ¡Seguro que muchas! Y no es de extrañar porque no hay fondo de armario que se precie que no cuente con ellos.

Y es que unos ‘stilettos’ negros pueden resolverte el look. Ya sea con pitillos como Selena Gomez o Miranda Kerr, o con vaqueros, como Gwyneth Paltrow o Kate Upton, estos zapatos aportarán el toque ‘chic’ a tu look.

Con pantalón de talle alto se los hemos visto a Victoria Beckham y Emma Stone, mientras con peto se los ha colocado Olivia Palermo.

Si no tienes con qué conjuntar tu vestido, los ‘stilettos’ te solucionarán la papeleta, y así lo vemos con Jessica Biel o Rosie Hungtinton. Combinados con un look de lo más rockero se los pone Victoria Justice, mientras Paula Echevarría aparece de lo más elegantona si se los pone con su vestido de encaje

Con smonkin negro femenino se los hemos visto a Angelina Jolie y una sexy Olivia Wilde, y es que los salones negros… ¡Combinan con todo!