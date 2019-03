Selena Gomez se cambia el look para comenzar 2012

Ya se sabe que año nuevo, vida nueva. Y Selena Gomez lo está llevando a cabo muy, muy bien. La cantante ya nos sorprendía hace unos días al declarar que se tomaría un año sabático en este 2012, cuando termine sus últimos compromisos laborales. Pero ahora también ha decidido dar un cambio radical a su habitual look… ¡Se ha plantado mechas de colores!

Sí, Selena lo ha mostrado así en su cuenta de Twitter, para ver qué opinaban sus seguidores. La novia de Justin Bieber ha decidido darle un toque más fashion a su habitual melena morena, añadiendo unas mechas de color morado y azul. ¡Menudo cambiazo!

“Selena quería un look más divertido, valiente y muy diferente”, comenta a Hollywood Life uno de los trabajadores del Salón de Belleza de Nine Zero, donde la cantante ha realizado este cambio.

“El cambio ha sido bueno”, tuiteaba Gomez. Parece que tanto ella como su novio han decidido hacer algo con sus looks: la joven de 19 años con el pelo y Bieber tatuándose una gran imagen de Cristo en una de sus piernas… Pero, ¿qué opinarán sus fans de este cambio? Y Justin, ¿seguirá viendo a su chica la más guapa del mundo?