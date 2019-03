Selena Gomez, con la boca sucia y teñida de azul pitufo

Estamos acostumbrados a ver a una Selena con una imagen muy cuidada. Sin emabargo, nuestra chica nos ha llamado la atención en esta ocasión no por sus estilismos o por lo buena artista que es sino por no tener muy limpita la boca que digamos...

La artista acudió a uno de los muchos actos a los que es invitada pero no acertó con lo que se llevó a la boca. Y es que cuando Selena mostró su sonrisa colgate dejó a la luz un toque azulado en su boquita nada favorecedor... ¿Se le olvidaría lavarse antes de salir de casa? ¿O tomó demasiado helado de pitufo? Lo que está claro es que glamouroso lo que se dice glamouroso no es para nada...

La novia de Justin Bieber es de esas chicas que es imitada y seguida por miles de jovencitas a nivel mundial. Así que al verla con la lengua tan azul nos hace pensar si la chica podría haber creado una nueva moda sin saberlo... ¿Veremos pronto una legión de colegialas con la lengua teñida de colorines?

Un descuido intencionado o no que no nos gusta un pelo y que resta mucho glamour a nuestra Selenita. Vamos, que cuando una lleva bolsitos tan mini que no cabe ni el neceser es mejor estarse callada y no sonreir más de la cuenta. Y es que nuestra chica no debe saber eso de que en boca cerrada...