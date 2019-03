Selena Gomez, Ashley Tisadale y Jessica Alba saben que las sudaderas esta temporada se llevan día y noche

Ya sabemos que este otoño-invierno no pueden faltar en tu armario ni los cuadros, ni lo militar, ni el cuero… ¡Y otra cosa más! Las sudaderas. Esta prenda se convierte en todo un ‘it’ de temporada y no sólo con tus ‘outfits’ de día, sino también con tus looks nocturnos más sofisticados.

La sudadera deja de ser sólo una prenda sport, aunque Taylor Swift o Ashley Greene la usen como tal. Pero las sudaderas con mensajes y las tradicionales de firmas deportivas sientan como anillo al dedo y son imprescindibles si no quieres pasar desapercibida en el ‘gym’ o por el barrio haciendo recados con unos shorts.

Por el día saben bien cómo llevarla Ashley Tisdale o Selena Gomez, con una ‘maxi’ con botas que le da un toque sexy. Aunque para ‘hot’, las ‘mini’ que dejan la tripa al descubierto, como es el caso de Elle Fanning. Pero si de verdad quieres ir a la última, nada como combinarlas con unas ‘snickers’ al igual que hace Paula Echevarría.

Por la noche puedes conseguir un look muy sofisticado y chic si las combinas con unos pitillos de cuero y taconazo, buena prueba de ello es el estilismo elegido por Rihanna. Aunque para ideal, la de inspiración cómic de Jessica Alba que sabe llevar a la perfección con un look de impresión. Pero si de verdad quieres arrasar, arriésgate con un conjunto como el de Miley Cyrus: ¿sudadera mini de Mickey con falta tubo de trablas? ¡Ideal!