Sean O´Pry, el modelo mejor pagado del mundo gana más de un millón de euros al año

Hello??? De piedra nos hemos quedado cuando hemos visto a este maromazo. Su nombre es Sean O´Pry y es el modelo mejor pagado del mundo con un millón de euros anuales en su cuenta corriente.

Claro que, aunque se trate de un buen pellizco, nada tiene que ver con lo que gana su ‘versión’ femenina, Gisele Bündchen , que suma la friolera de 31 millones de euros por año. Es más, la brasileña se cuelga el oro a la mejor pagada desde hace siete años y, por lo que se ve, el trono le va a seguir durando años y años.

Pero aunque la diferencia salarial sea enorme, Sean sabe bien cómo sacarle el lado positivo: “Al menos nosotros no tenemos que llevar tacones”, confiesa este guapérrimo. Visto lo visto, no nos extraña que las firmas se lo rifen, y es que con ese cuerpazo y esa mirada que sería capaz de derretir a un cubito de hielo, ¿quién no se queda embelesad@ con tan sólo mirarlo?

El siguiente en la lista ha sido David Gandy, el ‘madurito’ maniquí cuya campaña para el perfume ‘Light Blue’ de Dolce&Gabbana le ha convertido en un icono sexual. Con hombres de este tipo, ¿quién no se deja engatusar?