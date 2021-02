Sara Carbonero está dando mucho de que hablar en las últimas semanas, aunque esta vez ha sido por un motivo mucho menos dramático que su última operación, por la que mantuvo a España en vilo, pero que sin duda está creando mucha polémica. Y es que la presentadora ha compartido una fotografía en sus redes sociales donde se la ve con un look casual andando por la calle, pero con un accesorio que ha despertado sentimientos contradictorios entre sus seguidores.

Este elemento no es más que una mascarilla-pañuelo, es decir una mascarilla con una estética algo peculiar que a muchos les ha parecido que no cumple con la normativa vigente, por lo que su Instagram no ha tardado en llenarse de comentarios negativos hacia este accesorio de la periodista. "Esas mascarillas-pañuelos, me parecen lo más antiestético que hay, qué horror" decía una usuaria a la que no le parece ni bonita, "El pañuelo no está protegido" aseguraba otro o "Es una auténtica vergüenza" sentenciaba un tercero muy disconforme con la elección del elemento de protección.

Sin embargo, Sara también ha contado con comentarios que apoyan su decisión: "Pero qué estilazo , la mascarilla estilo pañuelo es lo más !!!!Guapísima" decía una súper fan de la presentadora o "Estilazo y pañuelo-mascarilla Sara" elogiaba otra con el objetivo de defenderla de las críticas. Y es que lo cierto es que para gustos colores y, siempre que esté homologada, la mascarilla se puede llevar tan extravagante como se quiera.

