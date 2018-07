Sara Carbonero y Cindy Kimberly, nueva imagen de la marca The hip tee

Parece que la marca The hip tee busca el mismo perfil de mujer para sus campañas. Más allá de su piel morena, ojos verdes y labios carnosos, Sara Carbonero y Cindy Kimberly han sido la chica del momento. La periodista tuvo su máximo boom en el año 2014 y el descubrimiento de Justin Bieber está teniendo su gran momento este año y más desde que la agencia de modelos UNO la fichase.

Si la carrera de la mujer de Iker Casillas está más que consolidada, la de Kimberly no ha hecho más que empezar. La modelo ya ha sido fichada por la marca inglesa Very e incluso se ha vestido de blanco para la firma de trajes de novia, Rosa Clará. Pero a este tándem podríamos sumar a Rocío Crusset que aunque no comparte ojos verdes sí comparte esa belleza racial. ¡Trío de ases!

Eso sí, Carbonero le toma la delantera no sólo en experiencia delante de las cámaras sino también en primaveras cumplidas. Kimberly, que se llegó a rumorear que desfilaría para la MBFWM, se está perfilando como una de las 'new face' preferidas para la próxima temporada. ¡Tiene mucho que agradecerle a Bieber!