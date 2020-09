El cambio de look de Sara Carbonero con el que ha dado la bienvenida al otoño: ''Te superas''

Sara Carbonero ha disfrutado de un fin de semana de lo más rural tras pasar unos días en el pueblo. La presentadora, no sólo ha dejado atrás sus looks más veraniegos sorprendiendo con una vestimenta de lo más otoñal, sino que ha acaparado todas las miradas por su nuevo cambio de look que le va cómo anillo al dedo a esta estación.

''La vida en el campo'', es el mensaje que ha escrito junto a varios hashtags más. Y es que, con la llegada del ''fresquito'', no solo ha decidido optar por unas botas de agua, sino también por un nuevo look de lo más rural. Una media melenita con flequillo abierto con la que deja atrás el estilo pixie que le ha acompañado todo el verano. ¡Dale al play y no te la pierdas!

Prueba de su acierto han sido los miles de piropos que la periodista ha recibido a su look triunfal, entre los que destacan los de rostros conocidos como el de la modelo, María José Suárez: ''Cuando creo que ya no puedes estar más guapa, cambias de look y te superas''.

