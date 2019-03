Sara Carbonero, Alessandra Ambrosio, Olivia Palermo ya lucen el must have de la primavera: la falda plisada

Con la llegada de la primavera todas estamos deseando que llegue el buen tiempo para darle una vuelta al armario y llenarlo de las prendas indispensables para esta temporada. Un outfit que no puede faltar dentro de tus must have es la falda plisada.

Largas hasta los pies, por encima de la rodilla, cortas, dentro de vestidos… Esta falda llega pisando fuerte esta temporada y se transforma y se adapta a cualquier patronaje. Además la variedad en telas y colores hacen que tengas mucho donde elegir.

Y es que este modelo lo lucen desde it girls como Olivia Palermo hasta la realeza como Carlota Casiraghi. Las modelos también se han dejado sucumbir por este modelo, Alessandra Ambrosio y Miranda Kerr ya han paseado estos pliegues sobre el asfalto.

Dentro de nuestras fronteras un sinfín de féminas celebriteras se han unido a esta moda, y es que el estilo boho va a predominar en las tiendas y en las colecciones de esta temporada. Sara Carbonero, María Valverde y Paula Echevarría ya tienen la suya. ¿Y tú a que esperas? ¡Corre a por ella!