Las sandalias que vienen pisando fuerte este verano: Cristina Pedroche, Paula Echevarría y Sara Carbonero ya las lucen

Con la llegada del buen tiempo, ya apetece sacar los pies al sol, y las sandalias han vuelto a formar parte de nuestro día a día. Las tendencias de esta temporada vienen cargadas de novedades, pero también hay estilos que se mantienen.

Estilo Vintage

Puntas cuadradas, plataformas o cangrejeras aportan el toque vintage del verano. Las sandalias de punta cuadrada son quizás las más elegantes de esta temporada. Tanto con tacón como planas, enmarcan el pie y los hacen protagonistas del look. Son perfectas para lucir manicura.

Como no es de extrañar, Paula Echevarría no ha podido resistirse a esta tendencia, y ya nos enseña en su Instagram lo bien que le quedan. Las utiliza sobre todo sin tacón, consiguiendo así la combinación perfecta entre moda y confort, sobre todo ahora que acaba de ser mamá. Está claro que a la actriz no le gusta renunciar a nada. Ella combina las sandalias con un mono muy veraniego en tonos claros, y con vestidos vaporosos para no pasar calor.

Colores Flúor

Los colores neón siguen manteniéndose en el top tendencias una temporada más. Desde 2013, cuando saltaron a las pasarelas, no hemos dejado de ver a famosas que optan por introducir estos colores en sus looks. Sin embargo, no todas se atreven con estos tonos tan llamativos.

Cristina Pedroche no le tiene miedo a nada, y siempre destaca con sus modelitos. Recientemente, ha compartido con sus seguidores un look muy juvenil, de colores vibrantes totalmente veraniego. Con sus sandalias de tacón flúor hace justicia a la expresión “vestirse por los pies”, es decir, configurar la ropa alrededor de los zapatos. Un top rosa fucsia y una falda vaquera le ponen la guinda al modelito. ¡Nos encanta!

Esparto, una apuesta segura

Los zapatos de esparto son un clásico veraniego que nunca falla. Fáciles de combinar y muy cómodas, triunfan una vez más. Desde tradicionales hasta rompedoras, el esparto se adapta a todos los estilos. A Sara Carbonero la hemos podido ver combinándolas tanto con un estilo más casual, con unas sandalias sin tacón y un vaquero “wid leg”, pero también más arreglado, en forma de cuñas y vestido midi amarillo.