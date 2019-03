Saltan chispas entre Ashton Kutcher y Alessandra Ambrosio

El angelito de Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio y Ashton Kutcher, son la nueva imagen de 'Colcci'. La espectacular modelo y el guapísimo actor no han dudado en prestar sus caras para la firma de moda brasileña, tarea que hasta ahora desempeñaba Gisele Bündchen. El tándem Alessandra-Ashton muestran unos cuerpos de impresión dejando al descubierto su lado más sensual para la nueva campaña de la marca.

La modelo brasileña aparece recostada en un sofá con la camisa desabrochada y, junto a ella, el atractivo Kutcher observa su cuerpo. Una campaña tan provocativa que, según dicen las malas lenguas, provocó un ataque de celos a Demi Moore.

El actor, quien no está cosechando muy buenas críticas en el mundo de la interpretación, está ampliando nuevos horizontes... La verdad es que al chico no se le da nada m al y no es por ser malos, pero en la foto se le ve de lo más entregado.