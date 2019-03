Salma Hayek luce una espectacular figura en bikini a sus 51 años

La actriz de Hollywood Salma Hayek ha disfrutado de sus vacaciones en las aguas azules de Costa Rica. No lo ha hecho sola, sino al lado de su pareja François-Henri Pinault y ella misma se ha encargado de mostrarlo en sus redes. También ha lucido tipín con unos bikinis que ensalzan su esbelta figura a sus casi 51 años.

La intérprete mexicana cumplirá el próximo 2 de septiembre los 51 años, pero a primera vista parece que el tiempo no pasa por ella. Salma confesó en una entrevista para el periódico 'New York Times' que no hace nada de ejercicio, solamente bucear, y que tampoco lleva una dieta estricta. Eso sí, la única cosa que cumple a rajatabla es no comer carne dos veces en el mismo día.

Salma ha conseguido demostrar que la edad no importa, ella está estupenda.