Rouge vs Nude sobre la alfombra roja

Septiembre, mes de la vuelta al cole. Las celebrities empiezan a restructurar su agenda para poder ir a todas partes. Festivales de cine, desfiles, presentaciones de belleza, restaurantes, copas en el local más In... Y para todo eso es necesario hacerse con una buena maleta fashionista y no fallar en el look. Al parecer, la temporada empieza con un duelo fuerte: Rouge VS Nude. Los colores que más se han dejado ver sobre la red carpet.

El rojo es difícil. No queda bien a todo el mundo y si encima es llevado en un vestido sobre una moqueta del mismo color la complicación sube de nivel. Aunque, tampoco el nude es que sea de lo más sencillo. ¡Cuántas veces hemos visto mujeres embutidas en vestidos color maquillaje de las que no hemos sabido diferenciar donde empezaba y terminaba el look debido a su palidez!

Pero las celebrities, algunas más que otras, son listas y no se dejan aconsejar por cualquiera. Tienen mucho rodaje y eso se nota sobre una red carpet. De los looks que hemos visto en Venecia me quedo con el espectacular vestido de Selma Blair a modo de túnica, el nude de Jessica Castain, el maravilloso Prada de Gwyneth Paltrow, los encajes en el Valentino de Keira Knightley, el impresionante Elie Saab de Diane Kruger y el potente rouge de Cindy Crawford. En este evento ganó el maquillaje.

Y en cuanto los looks de Toronto... ¡ha habido empate! De hecho, Freida Pinto ha decidido recurrir a ambos para sus dos 'posados' a prensa y, mientras que la ex-Armani Megan Fox no me ha convencido mucho con su rojo, Keira Knightley me ha enamorado con su nude.

Llegamos al final y hay que decidirse... Sobre una alfombra roja, ¿qué color sienta mejor, el rojo o el nude?