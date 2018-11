El nuevo proyecto de Rosalía tiene que ver con Inditex

A estas alturas no debe haber nadie en el mundo que no sepa quién es Rosalía. El fenómeno de masas que ha conquistado a Pedro Almodóvar, María Escoté y Palomo Spain, es totalmente irresistible y hasta ha llegado a Inditex. La cantante catalana ha creado una colección cápsula junto a Pull&Bear. A sus 25 años, es la primera vez que la intérprete de 'Malamente' participa de forma activa en un proyecto de moda.

La colección saldrá a la venta de forma internacional el 12 de noviembre, tanto en tiendas físicas como en la web de la marca. En total, en 33 países a través de 330 tiendas se podrá acceder a las prendas creadas por Rosalía y por el equipo Inditex. Aún no se sabe muy bien cómo será la línea cápsula, porque Pull&Bear quiere mantener el hermetismo. Sin embargo, la primera y única foto promocional y las declaraciones de la cantante sobre la colaboración nos dejan muchas pistas sobre la importancia del color. "El verde me da mucha energía. El lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionamiento, fuerza. El negro es misterio, me gusta mucho. El blanco es pureza".

Aunque solo tiene 25 años, la cantante de 'Malamente' ya ha conseguido entrar a formar parte de la familia Inditex. Y no es su primera intervención en el mundo de la moda, ya que hace unos meses hizo una campaña para Levi´s.