Rosalía se estrena en la gala MET con un espectacular mantón de manila rojo en homenaje a Lola Flores

Rosalía ha acudido a uno de los eventos más esperados del año: la famosa Gala MET en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Celebración que tiene lugar una vez al año, donde los lujos y las vestimentas se vuelven en los protagonistas de la famosa alfombra roja. Una noche muy especial para la moda, aunque como siempre hay de todo, errores y aciertos por parte de los invitados.

La catalana ha sido una de las invitadas, por primera vez, a la alfombra roja de la cita fashion más esperada del año, sobre todo después de que en 2020 no pudiera celebrarse a causa de la pandemia. Rosalía se ha convertido en un referente para muchos, no solo por su música, sino también por sus atrevidos y arriesgados looks que no pasan desapercibidos para nadie.

La artista apareció con un impresionante look hecho a medida por Rick Owens, un diseñador californiano: "De todos los diseñadores estadounidenses, Rick es el mío", contaba a una de las presentadoras del evento. La autora de 'Malamente' lució un espectacular mantón de manila en rojo, a pesar de que la temática de la noche era la moda americana.

Un arriesgado look dividido en dos piezas, un pantalón con flecos hasta el suelo y encima un espectacular mantón de color rojo, look que te traslada directamente a España. "Es un traje inspirado en el mantón de Manila, una prenda que es muy popular en España, una pieza tradicional que adoro", contó la artista.

Rosalía en la Gala MET | Getty

Y es que la cantante disfrutó como nunca de uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Además, ha aprovechado la ocasión para compartir con todos sus seguidores varias fotos en su perfil de Instagram, un carrusel de fotografías que finaliza con una de Lola Flores y un mantón de Manila, rindiendo así un homenaje a una de las artistas más grandes del panorama musical español.

