Románticos, con capas, voluminosos... ¡Las celebrities pasean los mejores vestidos de la semana!

Arrancamos con el estilo causal de Kate Bosworth que ha paseado junto a su marido, el director Michael Polish, por el aeropuerto de Los Ángeles. Con la llegada del buen tiempo la actriz ha decidido sacar del armario los shorts, combinándolos con una camisa blanca y con las piernas al fresco. ¡Un buen ejemplo de que las medias muchas veces sobran!

Sofía Vergara se sitúa en el puesto número 8 con un vestido de corte sirena y top en dorado. Un diseño de Romona Keveza que definían a la perfección la impresionante figura de la actriz y con el que causó sensación en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Diane Kruger se enfunda en un sexy vestido rojo con transparencias laterales. Un estilo perfecto para salir por la noche a conquistar corazones y que la actriz lució en la after party de la Gala MET 2014. Además la elección de las sandalias en color nude son un gran acierto para dar protagonismo al color rojo.

Elle Fanning se cuela esta semana en nuestro ranking por su estilo boho chic. Y es que con la combinación vestido largo y americana es difícil y ella sabe hacerlo, así lo ha demostrado paseando por Francia. Por eso y por su sombrero, Elle tiene su hueco entre las mejor vestidas.

Amanda Peet toma el revelo con un estilo clásico pero muy cool. Falda de raso con flores, jersey de cashmere y abrigo de paño en negro colocado por encima de los hombros. ¡Perfecta!

Y para no perder la costumbre, Olivia Palermo sigue manteniendo un puesto en el ranking. Esta semana la 'it girl' luce un abrigo en azul oceáno de impresión. Además la elección del pañuelo le da un toque muy chic a su look.

Y el bronce esta semana es para Suki Waterhouse. La modelo sigue siendo fiel a Burberry para pisar la alfombra. Con este voluminoso vestido palabra de honor en tonos pastel y falda larga en cascada, Suki se lleva el bronce del ranking.

La plata se la ha llevado el romántico diseño que ha lucido estos días Jessica Alba. Un diseño al más puro estilo romano firmado por Diane von Furstenberg. ¡Una auténtica preciosidad!

Y el oro esta semana es para Blake Lively. La actriz lució un espectacular vestido de Gucci en color rosa palo, con brillos y capa incorporada que acompañó con un peinado estilo años 40. ¡Un look de 10!