El romanticismo y los detalles 'chic' marcan los mejores look de la semana

Jamie Chung estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana con un top joya de lentejuelas. La combinación con chinos pitillos y finas sandalias es perfecta para darle todo el protagonismo a ese magnífico top.

Rosamund Pike entra por primera vez en el ranking con un romántico diseño en blanco. Una superposición de telas y gasas que envuelven sólo con mirarlas. El toque retro de sus sandalias es todo un acierto en este look monocolor.

Nicky Hilton tiene su hueco una semana más con un look muy, muy chic. Falda de piel con vuelo, camisa con el monograma de Moschino y bolso de la misma marca.

El puesto número 6 es para una sexy Jessica Hart. La modelo ha presumido de tipazo combinando una falda de piel con un crop top en manga larga en color nude. Los botines que luce Jessica con elástico a los lados son un 'must have' de esta temporada.

El ecuador del ranking es para Poppy Delevingne, y es que nos encantan los estilos propios. Top, pitillos de vinilo, botines y bolso de flecos. La bomber tiene mención aparte porque… ¿A quién no le gustaría tener una prenda así personalizada con sus iniciales como luce ella? ¡Eso sí que es un toque de estilo!

El puesto número 4 se lo lleva la reina de las combinaciones: Sarah Jessica Parker. Y es la actriz no pierde estilo ni para ir de funeral. Lunares, encaje, volantes… Sarah rindió su particular homenaje a Joan Rivers con unos tacones en rosa chicle que parecen llevar la firma característica de 'made for Sarah Jessica Parker'.

El bronce se lo lleva Alexa Chung. La 'it girl' ha vuelto a dar una muestra de estilo con un espectacular y original diseño con escote en honda. Sus sandalias de tacón ya son un imprescindible en el armario de las celebrities, así como el impresionante bolso caja que luce.

La plata se la lleva una sexy mujer de rojo: Kate Bosworth. Un 'dress' repleto de lentejuelas con escote de tiras en la espalda. ¡Impresionante! La elección del cluth rígido en dorado es perfecta, así como el color de sus labios.

Keira Knightley se lleva el oro por lucir esta semana este impresionante diseño de Chanel Alta Costura de la colección de invierno. Con tull y bordados, los detalles de este diseño no tienen fin, y es que esto sí que podemos decir que es una joya de vestido. El corte, la combinación de telas… ¡Es que no hay fallo! Además la actriz acertó de lleno con la elección del color de sus sandalias. ¡Un look de oro!

El fashion crime esta semana se lo ha llevado una lamparona Rita Ora. Sí, decimos lamparona porque si miras bien a ese diseño lo único que le falta es una bombilla. Transparencias, tull, maya, terciopelo… ¿Te has dejado alguna tela en casa Rita? Por no hablar de ese moño plumero, sí porque ese flequillo parece falso, falso, ¿o es que estaba levitando por la frente de la cantante? Y no seguimos más porque con ese modelo tan hortera tardaríamos una eternidad.