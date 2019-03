Roko: La reina del ‘Cabaret’

Nuestro Sadofashionista agrega al armario de Roko una selección de vestidos al más puro estilo charlestón. Flecos, plumas, encajes, dorados… Si te gusta nuestra Nº1 y te apasiona el look-gatsby no te pierdas este ‘dress for success’ que revive aquellos locos años 20… Roko lo tiene claro. O mejor dicho, ¡todos lo tenemos claro! La vemos pisando las tablas de un teatro de la Gran Vía madrileña haciendo papeles de actriz de musical.



Podría perfectamente re-hacer ‘Cabaret’, ‘Chicago’… Pero ella no quiere encasillarse, va mucho más allá. Y lo demostró el pasado lunes versionando ‘The Edge of Glory’ de Lady Gaga. Una actuación 10 donde requeteafirmó que ella ha nacido para disfrutar sobre el escenario.



Sus looks en el Nº1 son de los mejores, siempre acordes con el tipo de canción y ‘rollo’ cabaretero que tanto le va. Por ello, para animar todavía más a Roko a seguir por ese camino, he seleccionado 8 vestidos súper Liza que seguramente nuestra concursante luciría como nadie. ¿Estará dispuesta a seguir resucitando esa época conocida como ‘los locos años 20’? Espero que sí… ¡Fijaos en el shopping y animaos a seguir esta tendencia! Es una de las must-have de esta temporada…