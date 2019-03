Su imagen, elegida por la mismísima Madonna para promocionar su firma -en compañía de su hija Lourdes- Material Girl, puede crear muchísimos debates, pero Celebrities la elije por su poco sentido del ridículo, originalidad y capacidad para poder combinar prendas aparentemente imposibles.

El look de Taylor Momsen está a caballo entre lo gótico y lo rockero pasando también por lo trash. Adora los corsés de Galliano para Christian Dior y es una total fan de las botas rollo corsario, así como de los zapatos con plataformas y tacones imposibles.

¿Cuáles son sus claves? Combinarlo todo con ligueros o medias de rejilla/encaje/dibujos… Un estilo no apto para todas pero sí para aquellas que deciden ir más allá y no encajarse en un estilo determinado.

Taylor ha creado su propia fashion identity pasando de las opiniones de aquellos que dicen que va vestida como una meretriz –muy parecido a lo que le pasa a Miley Cyrus-. Pero la rubia de ojos ahumados hace caso omiso a lo que le dicen y sigue afirmando con cada look que ella es así y que al que no le guste pues que no la mire.

Estamos ante una evolución de lo que en su día fue Mary Kate Olsen. ¿Un ejemplo? Observar la tendencia homeless que ya implantó una de las gemelas más importantes del mundo en todos y cada uno de los abrigos y complementos que elige Momsen para complementar sus looks…Taylor es tendencia aunque muchos piensen que es una ‘zarrapastrosa’ . Sí que es cierto que debería equilibrar un poco más sus estilismos y no aparecer como una ‘estrella en decadencia’ de una forma tan obvia.

Si queréis copiar sus looks y vuestros padres os dejan, si es que vivís aún con ellos, echad un vistazo a la galería y coged el que más os guste. Os sentiréis como una verdadera estrella del rock aunque no sepáis ni siquiera entonar una canción de los Rolling Stones.