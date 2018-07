Rocío Crusset contesta a las críticas negativas hacia su delgada figura

La sociedad en general es muy dada a criticar el aspecto físico de las celebs, aunque muchas de las veces son opiniones sin fundamento alguno. Rocío Crusset, la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera, ha sido la última víctima de ciertos comentarios hirientes hacia su delgada figura tras subir una imagen a Instagram.

La guapísima modelo se hizo una divertida foto en el espejo en la que luce un look informal de vaquero y jersey de rayas, aunque no se imaginaba que al subirla iban a lloverle los comentarios negativos.

"Menudas patas de alambre, si tú te ves guapa así qué pena das", "Si alguien piensa que esto es tipazo es que está enfermo. Es un esqueleto con un jersey puesto" o "Es insano, luego pasa lo que pasa con las niñas y la anorexia. Ahí no hay curvas, ese cuerpo no es bonito", son algunas de las líneas que Rocío tuvo que soportar.

La it girl, ni corta ni perezosa, decidió contestar a estas críticas con una imagen y un texto claros y contundentes: "Cuidándome, como veis, no paso hambre. Os recomiendo (con todo el buen rollo) que antes de calificarme como una persona insana, penséis un poquito. Pero solo un poquito eh, que no se necesita una ingeniería para hacerlo. Es tan ofensivo meterse con una persona delgada como meterse con alguien con sobrepeso. Lo digo tanto por mi como por lo que veo día tras día. Estoy sana, me cuido, hago ejercicio, tengo curvas, estoy delgada y sobre todo me como los huevos con patatas doblaos. Que tengáis un buen día!!! Yo me voy a comer", escribió junto a un plato repleto de comida saludable. ¡Pues claro que sí!