Robert Pattinson se mete en la cama con una rubia para lo nuevo de Dior Homme

Robert Pattinson está en plena etapa de madurez y así nos lo ha demostrado en el anuncio de Dior Homme, donde muestra su lado más sexy y atractivo. El actor ha sido elegido como imagen de la reconocida marca, sustituyendo al mismísimo británico Jude Law. “Hasta ahora me veía como un adolescente y, desde hace unos meses, ya no me siento tan inmaduro”, declaraba Pattinson durante la presentación del anuncio de Dior Homme.

El protagonista de la exitosa saga de 'Crepúsculo' aparece en el anuncio de una guisa de lo más sensual junto a la modelo francesa Camille Rowe, con quien se le ha relacionado sentimentalmente tras su ruptura con Kristen Stewart. Ambos aparecen en el spot regalándose mutuamente continuas muestras de cariño en la bañera, en una azotea, conduciendo en coche en la playa, o tumbados en una cama... ¡Cómo sube la temperatura!

La fotógrafa Nan Goldin y el director Romain Gavras han sido los encargados de este magnífico resultado. Bajo el hashtag #DiorRob, las redes sociales ya se han inundado de comentarios, halagos y palabras bonitas para el actor.

Además de compaginar su faceta como actores, tanto Robert Pattinson como su ex, Kristen, ahora han sacado ambos a relucir su lado como imagen de marca. Mientras Robert nos deleita como imagen de Dior Homme, Kristen lo hace como imagen de la fragancia 'Florabotánica' de Balenciaga. Parece que el destino se ha empeñado en unirlos sí o sí...