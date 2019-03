Roban en la casa de Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West han sido víctimas de un robo en su casa de Bel Air. Parece que los malhechores persiguen a la reina de las Kardashian quien ya fue víctima de un robo el año pasado en París. ''Desde París siempre pienso en el peor escenario posible'', confesaba Kim cuando hace unos días viajó a México y aseguró no sentirse segura en casa de su anfitrión, lo que le provocó un repentino ataque de ansiedad.

Y no es para menos porque hace unos días un individuo golpeó a uno de los empleados de la pareja para acceder al domicilio. Una vez dentro, saqueó tres de los coches de lujo que tiene el matrimonio aunque, lo único que se pudo llevar fue el teléfono de uno de los empleados. Al ser tan escaso su botín, el ladrón se coló en la casa de una vecina, Kathy Griffin, para seguir buscando algo de valor dentro de los coches, aunque sólo consiguió llevarse un bolso, según informaba TMZ.

La policía ya ha difundido las imágenes del ladrón y ha comenzado su búsqueda aunque todavía no hay noticias sobre su paradero. Lamentablemente, este incidente parece haber empañado el cumpleaños de Kim, quien sopló 37 velas el pasado sábado, aunque no ha querido darle importancia. ''¡Gracias a todos por todo el amor y energía recibidos en mi cumpleaños! Me encanta ver todos vuestros mensajes, me hacen muy feliz. ¡Os quiero!'', escribía la empresaria en su cuenta de Instagram junto a una imagen con la que celebraba un día tan especial.

Muchos fueron los que quisieron felicitarla en su día, aunque la felicitación más importante sea, probablemente, la de su madre, Kris Jenner, quien le dedicaba estas bonitas palabras. ''Feliz cumpleaños a mi bella @kimkardashian!! Eres hermosa por dentro y por fuera, la madre y esposa más amorosa, mujer de negocios increíble y amiga leal. Eres una bendición y estoy agradecida con Dios por haberme dado una hija como tú. ¡Te amo!''.

Las que no se han pronunciado en las redes sociales han sido sus hermanas pequeñas Kendall y Kylie Jenner. Tampoco lo ha hecho Caitlyn Jenner. Unas ausencias que han sorprendido a todos.