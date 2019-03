Rita Ora, Harry Styles y Kate Moss no faltaron a su cita con los Premios Británicos de la Moda

Los Premios Británicos de la Moda, que se celebran cada año, reconocen a la gente más influyente en la moda actual y celebran la reputación y el desarrollo de la industria británica de la moda. La gala, que se celebró en el London Coliseum, fue testigo del 'paseíllo' de numerosas caras conocidas del mundillo celebrity.

Pero la protagonista de la noche fue sin duda la supermodelo Kate Moss. La moda británica concedió un reconocimiento especial a top por su contribución a esta industria durante sus 25 años de carrera. Y es que Moss ha sido imagen de las mejores firmas de moda del mundo, como Alexander McQueen, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Chanel o Louis Vuitton. El premio lo recogió de las manos del diseñador Marc Jacobs, que optaba al premio al ‘diseñador internacional del año’, pero finalmente se lo llevó Miuccia Prada.

Harry Styles no podía faltar al evento y es que el cantante de One Direction se llevó el premio al ‘estilo británico’. Las directioners no perdieron ni un segundo nada más saberlo y llenaron su Twitter de numerosas felicitaciones.

Artistas conocidos como Sienna Miller, Rupert Everett y Donatella Versace, Poppy Delevingne y Gwyneth Paltrow tampoco se perdieron el certamen y quisieron acompañar a Kate en su reconocimiento. ¡Seguro que disfrutaron de lo lindo!