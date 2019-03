Rihanna utilizó una doble para el spot de la colección de ropa interior de Armani

¡Mira que le gusta a Rihanna enseñar cuerpo! Pues ahora nos enteramos que la cantante utilizó en uno de los famosos anuncios de la firma de la que es imagen, Armani, una doble para las escenas en las que más chicha se veía. Sí, sí. ¡Como os lo contamos! A ella que le encanta hacerse fotitos y subirlas en Twitter, en las que sale más que fresca… parece que en los spots de la conocida firma prefiere aparecer en modo recatado, según cuenta el rotativo The Sun.

En el anuncio, la de Barbados aparece retorciéndose en la cama durante una pesadilla, en ropa interior pero tapadita con una sábana casi hasta las cejas. Durante ese mal sueño, RiRi aparece caminando por la habitación, mostrando uno de los modelitos interiores de Armani pero… ¡no es ella! Aunque hay planos en los que la cantante sí aparece, según cuentan en The Sun los planos de busto y trasero son de otra chica, más concretamente de la modelo Aicken Jahnassa.

Al parecer, la modelo irlandesa tuvo que firmar un contrato en el que se le prohibía hablar de este trabajo. Pero una fuente ha desvelado el secreto al rotativo inglés: “el torso y trasero son de Jahnassa, los momentos en los que aparece el cuerpo sin rostro son de ella”. “Es impactante porque Rihanna siempre enseña su cuerpo sin ropa, y está en plena forma…”, comenta.

No entendemos muy bien esta decisión de la ex de Chris Brown, pero sea como sea… ¡con lo poquito que se le ve en el anuncio demuestra que ella está estupendísima! Sus razones tendrá la muchacha para no querer enseñar el trasero, ¿no?