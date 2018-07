Rihanna será sustituida por Ellie Goulding en el Victoria's Secret Fashion Show

Los adictos a la moda que estuvieran esperando con entusiasmo que Rihanna volviese a actuar en el Victoria’s Secret Fashion Show, como ya hizo en 2012, van a tener que esperar un poco más para ver a su ídolo. Según la revista People, la cantante ha tenido que cancelar su participación en el desfile para centrarse en su propio disco y no dispone del tiempo necesario para ocuparse de otros asuntos.

Sin embargo, el hueco de la artista no se va a quedar vacío, ya que la intérprete de 'Love me like you do', Ellie Goulding, se subirá al escenario para cubrir la vacante. Con esta actuación, Goulding participará por primera vez en un evento de la firma, que se celebrará el 10 de noviembre en Nueva York.

Junto a la cantante, podremos ver a multitud de modelos como a Gigi Hadid convertida en ángel por primera vez al igual que Kendall Jenner. The Weeknd o Selena Gomez serán los otros artistas invitados, por lo que la reputada pasarela promete mucho y no nos dejará en absoluto indiferentes.