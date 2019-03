Rihanna, Selena Gomez o Blanca Suárez, reinas coronadas con tocados florales

Las flores se han apoderado de las cabezas de nuestras celebrities y lucen cual diosas de la primavera la última tendencia en tocados: las coronas de flores. En cuanto al estilo y los tamaños la variedad es infinita y hay para todos los gustos: tamaño XL, pequeñas, standar, diademas joya… Porque lucir una buena corona ya no es exclusivo de la realeza.

Si lo que quieres es que todo el mundo se quede boquiabierto con tu corona floral y que no te quiten los ojos de encima entonces tu tamaño es el extragrande para no pasar desapercibido. Este es el estilo de Rihanna con grandes flores coronando su cabeza. Kesha es muy fiel a los looks estrafalarios y no duda en lucir flores multicolor sobre su cabeza tamaño XL. La cantante Lana del Rey también es muy dada a colocarse cualquier complemento en el pelo y por supuesto las coronas de flores no iban a ser menos y elige la suya en tonos azules, rojos y blancos.

Hay otras celebrities que prefieren la discreción para sus tocados florales escogiéndolas de un tamaño mucho más pequeño. Selena Gomez y Keira Knightley escogen el color rojo para sus coronas, la de Selena formada por unas pequeñitas rosas rojas y la de Keira por diminutas florecitas por toda la corona. Pero sin duda la más discreta pero no menos bonita es la de Ashley Greene en forma de diadema joya. ¡Preparada para brillar!

Otras que prefieren las diademas florales joya para radiar cual princesas son las actrices: Sienna Miller, Anne Hathaway o Kirsten Dunst. La de Sienna es más ancha y en tonos empolvados que la Kristen que es más fina con adornos dorados y flores de porcelana. Mientras que la de Anne está formada por unas preciosas margaritas de cristal. ¡Radiantes!