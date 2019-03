Rihanna, Rita Ora, Alexa Chung o Kylie Jenner te enseñan a combiar los vestidos con zapatillas

LAS CELEBRITIES TE DANLAS CLAVES PARA NO DESENTONAR

Sí, es tiempo de botas y vestidos, lo que dará un toque muy ‘cool’ a nuestros looks… ¡Pero también es hora de combinar vestidos con zapatillas! ¿Aún no te atreves? Pues no esperes más y copia los looks de las celebrities para lucir tu ‘dress&trainer’ de temporada y lucir deportiva y ‘casual’ pero a la última. Rihanna, Rita Ora, Alexa Chung, Kylie Jenner, Taylor Swift, Poppy Delevingne o Lana del Rey saben muy bien cómo llevarlo. Y tú, ¿también te arriesgas?